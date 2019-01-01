جروس يرفض خوض مباريات ودية بعد تأجيل لقاء الهلال

كريستيان جروس يكتفي بالتدريبات استعدادًا لمواجهة ضمك.

قرر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الاكتفاء بالتدريبات، دون خوض مباريات تجريبية.

الأهلي أجري معسكرًا تدريبيًا في مدينة أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة الماضية، استمر 6 أيام، خلال فترة التوقف السابقة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جروس رفض خوض مباريات تدريبية ودية، بعد تأجيل مباراة الهلال.

جروس يبحث عن التشكيل المثالي لفريق الأهلي، للدفع به خلال مباراة ضمك، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويغيب الخماسي "عمر السومة، الجزائري يوسف بلايلي، محمد خبراني، محمد العويس، سعيد المولد"، عن مباراة الأهلي أمام ضمك بسبب الإصابة.

ومنح جروس لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين، بعد وصولهم إلى جدة، عقب نهاية معسكر الفريق في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، خلف الوحدة والهلال والنصر أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.