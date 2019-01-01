الزمالك يتقدم باحتجاج للكاف على طرد جنش

حارس المرمى طرد خلال مواجهة النجم الساحلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم الزمالك رسميًا باحتجاج لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طرد حارس مرماه محمود جنش خلال مواجهة النجم الساحلي.

وطُرد الحارس المصري في الدقائق الأخيرة من مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي الذي صعد بالزمالك للمباراة النهائية بفضل انتصاره ذهابًا 1-0.

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وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى لجنش لإضاعته الوقت، قبل أن يمنحه البطاقة الثانية للمسه الكرة خارج منطقة جزائه.

وفي حال رفض تظلم الزمالك، سيُوقف جنش لمباراة واحدة على الأقل مما يعني غيابه عن ذهاب موقعة النهائي أمام نهضة بركان في المغرب.

يُذكر أن نهضة بركان وصل للمباراة النهائية بعد تخطيه الصفاقسي التونسي بالخسارة أمامه ذهابًا في تونس 2-0 ثم هزمه إيابًا في المغرب بثلاثة أهداف دون رد.