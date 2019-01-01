فرج عامر يتحدث عن أزمة قبل مواجهة الأهلي وسموحة

الأهلي يسعى للفوز على سموحة للحفاظ على الصدارة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، أن عقد لاعبه كريم يحيى المعار من الأهلي يتضمن بندًا مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقضي كريم يحيى فترة إعارة في سموحة بالوقت الحالي، منذ بداية الموسم الجاري، بعد أن قرر الأهلي خروج لاعبيه الشباب على سبيل الإعارة من أجل تطور الأداء.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن البند الذي يمنع اللاعب من المشاركة أمام فريقه المعار منه مخلفًا للوائح الفيفا.

وأكد عامر عبر "فيس بوك" قائلًا: "كريم يحيى لاعب نادى سموحة المعار من الأهلى لنهاية الموسم القادم ونجم المنتخب الأوليمبى محروم من المشاركة فى مباراة سموحة والأهلى المقبلة بفعل عقد الإعارة بين سموحة والأهلى، الذى ينص على أنه محروم من اللعب أمام الأهلى".

وأضاف: "طبعا هذا العقد وغيره من عقود الإعارة بين الأندية المختلفة التى تنص على مثل هذا البند غير متوافقة مع لوائح الفيفا أتمنى أن يزول هذا الشرط قبل مباراتنا المقبلة مع الأهلى من أجل كرة القدم المصرية".

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ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ32.