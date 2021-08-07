الزمالك وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسكندرية..

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الزمالك 3 × 0 غزل المحلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك برباعية نظيفة، شكرًا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

88' أيمن حفني كاد أن يحرز الرابع من رأسية لكن دفاع المحلة تدخل في اللحظة الأخيرة.

75' الزمالك يطالب بركلة جزاء بعد تدخل على أحمد سيد زيزو لكن الحكم لا يحتسب شيئًا.

73' أيمن حفني يستعرض مهاراته وانهيار بدني كبير لغزل المحلة، المباراة حسمت للزمالك تقريبًا.

65' أيمن حفني يحل في محل شيكابالا وسط تصفيق عريض من الجماهير ويحمل شارة القيادة.

51' تراجع كبير من الزمالك إلى الخلف ومنح غزل المحلة الكرة الذي يحاول تقليص الفارق.

48' مطالبات من غزل المحلة بركلة جزاء بعد انفراد وتمريرة ارتطمت في محمد عبد الغني، لكن تقنية الفيديو تؤكد أن الكرة لم تأت في يده.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقة واحدة وقت محتسب بدلًا من الضائع.

44' الفرصة الأولى للمحلة، عرضية حوّلها الإخميمي برأسه ولكن تصدى لها محمود جنش بسهولة.

42' جوووووووووووووووووووووووول! الثالث للزمالك من انفراد لسيف الجزيري وتمريرة ذكية لأشرف بنشرقي حولها إلى الشباك.

37' جووووووووووووووووووووووول! سيف الدين الجزيري يضع الهدف الثاني من عرضية زيزو من الجبهة اليُسرى وجدت رأس التونسي وحولها للشباك.

32' الزمالك لا يزال يسيطر على المباراة وغزل المحلة في حالة سيئة جدًا، مساحات كثيرة في الدفاع يمكن أن تحسم المباراة للزمالك

25' جووووووووووووووووووووووووووول! زيزو يحرز هدف المقدمة من ركلة جزاء سددها كالمعتاد في الجبهة اليمنى.

23' سيف الدين الجزيري يكسب ركلة جزاء للزمالك وفي انتظار تأكيد تقنية الفيديو.

18' محمود عبد العزيز يهدر فرصة هدف محقق بعد تمريرة رائعة من سيف الدين الجزيري له داخل منطقة الجزاء لكن تمريرته أتت فوق المرمى.

10' سيطرة مطلقة من الزمالك ولكن حتى الآن بدون خطورة تذكر، المحلة متماسك دفاعيًا.

3' أول محاولة خطيرة للزمالك بعد عرضية في منطقة الجزاء سقط أشرف بنشرقي فيها مطالبًا بركلة جزاء ولكن الحكم رفض احتسابها.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

طارق حامد - محمود عبد العزيز

حمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

سيف الدين الجزيري

📋 | تشكيل فريقنا في مواجهة فريق غزل المحلة بالجولة ٢٨ ضمن منافسات الدوري العام🇪🇬⚽️ #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/0N9CG3pYhq — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 7, 2021

تشكيل غزل المحلة:

يبدأ المدرب خالد عيد بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1

عمرو شعبان

أحمد عيد التمساح - محمد فتح الله – محمد سامي – فتحي مبروك

هشام عادل – أحمد عادل – أحمد النادري – أحمد الشيخ – خالد الإخميمي

خالد رسلان

ستكون المباراة ثأرية للفارس الأبيض، حيث خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في المحلة بهدفين لهدف.

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فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على مصر المقاصة بهدفٍ نظيف، ليصل رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، أما المحلة فقد تعادل مع الاتحاد بهدفٍ لمثله ليتواجد في المركز 13 برصيد 32 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري.