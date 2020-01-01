قناة الزمالك تكشف تفاصيل عرض فرنسي لمصطفى محمد وموقف النادي منه

المهاجم يريد الاحتراف في أوروبا

كشف خالد الغندور المذيع الرئيسي في قناة الزمالك الرسمية تفاصيل عرض فرنسي وصل النادي لمهاجمه مصطفى محمد.

كانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن عرض قادم من نادي ستراسبورج الفرنسي، لكن الغندور أوضح أن العرض الفرنسي قادم من نادي نانت.

مضيفًا "مصطفى محمد وصله عرض من جلطة سراي التركي مقابل 4 ملايين يورو قبل انتهاء دوري أبطال أفريقيا، وقد وعده الزمالك بقبول فكرة احترافه بعد الفوز بالبطولة وبمقابل مالي أعلى".

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تابع "مصطفى محمد وصله عرض جديد من نانت الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو، وهناك محاولات لزيادة العرض إلى 4 ملايين والزمالك يريد الحصول على 5".

"اللاعب لديه رغبة واضحة في الاحتراف ومُصر عليها، والمقابل المالي المعروض عليه كبير جدًا. الزمالك لا يقف أمام مستقبل أي لاعب، لكنه لن يبيعه إلا بعد الحصول على بديل كفء لا يقل عنه، وهذا البديل لن يكون مصري لعدم وجود أي مهاجم محلي يصل إلى مستوى مصطفى محمد".

"هناك أسماء جيدة مثل والتير بواليا لاعب الجونة ولابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، ما أعلمه أن اللجنة موافقة على رحيله وانتقاله للعب في أوروبا لكن بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، ولذا مصطفى مطالب بالتركيز مع الفريق للحفاظ على مستواه ومن ثم تكون خطوة الاحتراف".