أخبار الزمالك اليوم | حقيقة وفاة البكري .. ومناقشة عرض مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 20 ديسمبر 2020.

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الزمالك يجتمع لمنافشة العرض لضم مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية، على أن اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، ستعقد جلسة مع اللجنة الفنية برئاسة فاروق جعفر، من أجل مناقشة عدة ملفات، ضمنها العرض الفرنسي المقدم لمصطفى محمد، مهاجم الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى محمد تلقى عرضًا من فريق نانت الفرنسي، حيث سيتم مناقشة العرض، خاصة وأن اللاعب يريد خوض تجربة الاحتراف.

حقيقة وفاة رئيس لجنة إدارة الزمالك

نفى نادي الزمالك كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير النادي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

الزمالك نفى كل ما تردد حول هذا الأمر، عبر موقعه الرسمي، حيث نفى اللواء مصطفى البكري شقيق رئيس لجنة إدارة القلعة البيضاء شائعة وفاته، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.

الزمالك يعتمد تصور اللجنة التنفيذية

اعتمد نادي الزمالك، برئاسة أحمد بكري، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللجنة الفنية المسؤولة عن قطاع كرة القدم.

وضمت تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة أيمن يونس، وحسين السيد نائبًا له، وعادل عبد الواحد مسؤولًا إداريًان وإيهاب يكن منسقًا عامًا، وخالد رفعت مدير التسويق، ونصر عزام اللجنة القانونية.

عبد المنصف: فكرت في الاعتزال بعد 6-1 ووافقت على الانضمام للأهلي

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، على أنه كان يفكر في الاعتزال، بعد خسارة مباراة القمة الشهيرة مع نادي الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1.

عبد المنصف قال خلال تصريحات تليفزيونية: "وافقت على الانضمام للنادي الأهلي 3 مرات، ولكن الصفقة لم تتم في كل مرة، وكانت آخر مرة عندما كان يتولى حسام البدري تدريب الفريق الأحمر، وكنت ألعب في صفوف إنبي".