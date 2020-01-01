الزمالك يُوضح موقفه من مستقبل محمد عواد ومصطفى فتحي

هل يرحل اللاعبان عن الأبيض؟

نفى نادي الزمالك عبر قناته الفضائية ما يُثار في الإعلام المصري حول عرضه حارس مرماه محمد عواد للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم وبعد موسم واحد فقط من انضمامه للفريق.

عواد ارتدى قميص الأبيض قادمًا من الإسماعيلي في صفقة كبيرة وقياسية بالنسبة لحراس المرمى في الدوري المصري خلال ميركاتو الصيف الماضي، ولكنه وبعد فترة من اللعب فقد مركزه الأساسي في التشكيل لصالح محمود أبو جبل.

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وقد تحدثت عدة تقارير عن عرض عواد للبيع أو للدخول في صفقات تبادلية خاصة مع نادي بيراميدز، لكن طارق يحيى المذيع في قناة الزمالك الرسمية نفى ذلك تمامًا.

يحيى أكد مساء اليوم الجمعة أن رئيس النادي مرتضى منصور لم يعقد أي اجتماعات مع الثنائي أمير مرتضى منصور وباتريس كارتيرون وهما من يتوليا مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكافة أموره.

وتطرق يحيى الذي يشغل كذلك منصب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك في حديثه إلى مصطفى فتحي الذي غاب عن اللعب فترات طويلة خلال الموسمين الأخيرين بسبب الإصابة، وقد أكد يحيى أن النادي ليس لديه أي نية للتفريط باللاعب صاحب الـ26 عامًا.

يُذكر أن عقد مصطفى فتحي مع الزمالك ممتد حتى صيف عام 2023 وقد سبق أن خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي، وارتبط اللاعب مؤخرًا بالانتقال لصفوف بيراميدز.