مفاجأة سوق الانتقالات .. النصر يُعلن رسميًا ضم تيجالي من الوحدة

المهاجم المخضرم أنهى مسيرته الطويلة مع الوحدة وسيبدأ تجربة جديدة

أعلن ناديا الوحدة والنصر رسميًا عن انتقال مهاجم الأول سيباستيان تيجالي إلى الثاني بدءً من الموسم الجديد في دوري الخليج العربي الإماراتي.

المهاجم صاحب الـ35 عامًا يُعد من النجوم التاريخيين في الوحدة وقد لعب لهم منذ عام 2013 بعد تجربة قصيرة مع الشباب السعودي، وسجل مع النادي 149 هدفًا في الدوري الإماراتي.

وكان تيجالي قد أكد خلال تصريحات صحفية أخيرة أن إدارة الوحدة أخبرته بعدم الحاجة له بعد نهاية الموسم الجاري وطلبت منه البحث عن فريق جديد، وقد أعلن النصر أولًا اليوم الجمعة توقيع اللاعب البرازيلي على عقد يمتد لعامين قادمين.

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ومنذ دقائق قليلة أعلن الوحدة رحيل هدافه التاريخي مشيدًا به ومتمنيًا له كل التوفيق مع ناديه الجديد، كما توجه بالشكر لنادي النصر على تعامله الاحترافي خلال المفاوضات التي قادت لإتمام الصفقة.

يُذكر أن تيجالي كان قد حصل على الجنسية الإماراتية مؤخرًا مما يعني أنه سيُسجل مع النصر في فئة المواطنين، وقد أشاد رئيس النادي عبد الرحمن أبو الشوارب كثيرًا باللاعب وأكد أن قيمة الصفقة معقولة وعادية جدًا.

وأضاف في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية "قيمة صفقة تيجالي المالية مقبولة وعادية جدًا، هو هداف كبير ويُعد من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإماراتي وأي فريق يتمنى انضمامه له، ما يميزه أيضًا أنه سيُسجل ضمن فئة المواطنين".