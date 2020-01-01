الزمالك يُقرر استكمال الدوري، وكارتيرون يُوضح استراتيجيته خلاله

النادي تراجع عن قراره السابق

قرر نادي الزمالك استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما صوتت جمعيته العمومية لصالح هذا القرار يوم أمس الإثنين.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي العاصمي قد أكد مرارًا وتكرارًا رفضه استكمال الدوري المصري ودعا لانطلاق موسم جديد، بل وشدد على انسحاب الفريق من البطولة حال استكمالها.

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الرئيس تراجع عن قراره مؤخرًا وقال أن الجمعية العمومية والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون سيحسمان موقف الزمالك من لعب المباريات المتبقية من الدوري، وقد عُدت الجمعية العمومية الخاصة بالنادي على مدار اليومين الأخيرين.

وحضر كارتيرون أمام الجمعية العمومية وأبدى موافقته استكمال الدوري هذا الموسم تجنبًا للعقوبات، ليُطرح الأمر للتصويت وتنته القصة بالموافقة.

وقد أوضح المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي حضره بجانب رئيس النادي عقب التصويت أن رفضه استكمال المسابقة كان لعدم وجود فائدة رياضية من ذلك.

مضيفًا "أنا مثل كل مدربي الدوري، لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع، حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط، والموسم سيكون مضغوطًا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق، لهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد”.

وقد أوضح المدرب المتوج بكأس السوبر المصري والأفريقي هذا الموسم أنه سيتبع استراتيجية مختلفة خلال المباريات المتبقية من الدوري المصري، إذ قال "نحن مضطرون للعب الدوري حتى لا نتعرض لعقوبات، سنستغل تلك المباريات لتكون أفضل إعداد لدوري أبطال أفريقيا، وسنمنح الفرصة للناشئين".

يُشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ28 نقطة بعد خصم ثلاثة نقاط من رصيده لانسحابه من مباراة القمة أمام الفريق الأحمر في فبراير الماضي.