جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز بعد عودة النشاط من التوقف الذي بدأ في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد أن شهد التوقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، سيعود الدوري المصري الممتاز من جديد يوم الخميس 6 أغسطس 2020.

في ظل الاستعدادات لعودة الدوري المصري في الموعد المحدد، قامت الأندية بعمل مسحات للاعبين مرتين في الأسبوع وبعد إجراء المسحات ظهرت العديد من الحالات الإيجابية بين اللاعبين والإداريين في الأندية المختلفة مما أثار الجدل أكثر حول مسألة عودة الدوري التي كانت بالفعل محل خلاف.

أول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز ستكون بين الزمالك والمصري، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع 14، ثم ستتواصل المباريات حتى نهاية الموسم.

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ومع اقتراب عودة الدوري المصري ، يقدم لك جول جدول مباريات الزمالك في الدوري والقنوات الناقلة..

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الدوري المصري؟

ينقل الدوري المصري الممتاز على قناة أون تايم سبورت، وبالطبع ستنقل مباريات الزمالك على نفس القناة.

كذلك سيكون لدى متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري

أول مباريات الزمالك في الدوري ستكون ضد النادي المصري في 6 أغسطس 2020، ثم يسواجه الاتحاد في 10 أغسطس، ومن ثم سيقابل مصر المقاصة، وسيكون لقاء القمة ضد الأهلي يوم 22 أغسطس 2020.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020:

الجولة المباراة الموعد الملعب 14 الزمالك - المصري الخميس 6 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد برج العرب 18 الاتحاد - الزمالك الإثنين 10 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد برج العرب 19 الزمالك - مصر المقاصة السبت 15 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد القاهرة الدولي 20 نادي مصر - الزمالك الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الكلية الحربية 21 الزمالك - الأهلي السبت 22 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد القاهرة الدولي 22 المقاولون العرب - الزمالك الخميس 27 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد السلام

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وهو بعيد عن الأهلي المتصدر بـ21 نقطة.