تامر النحاس: العراقي أقرب للزمالك، ومحمود علاء جدد عقده

حديث مهم عن سوق الانتقالات الخاص بالفريق الأبيض

أكد تامر النحاس تجديد عقد موكله محمود علاء رسميًا مع الزمالك ، وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لظهير أيمن المصري البورسعيدي "كريم العراقي" للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

العراقي لاعب المنتخب الأولمبي المصري ارتبط بالانضمام لناديي الأهلي والزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة مع حاجة الفريقين لتعويض رحيل أحمد فتحي وحمدي النقاز.

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النحاس أوضح في تصريحاته لقناة صدى البلد أن الأهلي والزمالك طلبا التعاقد مع رجب بكار مدافع بيراميدز خلال الصيف الماضي لكن الأبيض وحده من حاول ضم العراقي من المصري خلال يناير الماضي.

مضيفًا "الزمالك حاول ضم العراقي من المصري لكن تم رفض الأمر نظرًا لإيقاف النادي البورسعيدي عن القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وإن استمر المنع ستكون هناك مشكلة في تفريط المصري بأي لاعب خلال الصيف القادم".

"نحن نرحب بكل الخيارات، سواء انتقال العراقي أو تجديد عقده مع المصري، وكنا قد اتفقنا سابقًا على الانتظار للأولمبياد للحصول على فرصة جيدة للاحتراف الخارجي لكن الأمور اختلفت الآن".

أتم في تلك النقطة "انضمام العراقي للزمالك أسهل من الأهلي لقوة علاقته مع المصري".

وعن عقد محمود علاء الذي أثار جدلًا الأسبوع الماضي ما بين تأكيد مرتضى منصور تجديده ونفي بعض المصادر وعلى رأسها أحمد شوبير حدوث ذلك، قال النحاس "محمود علاء جدد عقده رسميًا مع الزمالك والنادي يستطيع توثيق العقد في الوقت المحدد لذلك من اتحاد الكرة المصري".

"عقدنا جلسة مع مرتضى منصور منذ شهرين أو ثلاثة واتفقنا على كافة التفاصيل المالية وكان المفترض أن نُوقع العقود بعدها لكن توالي المباريات في فبراير حال دون توقيع العقود في تلك الفترة".

وعن عدم وجود بصمة المدافع المصري على العقد، قال الوكيل ""عدم وجود بصمة اللاعب على العقد لا يغير في الأمر شيئًا، إذ هي مجرد بدعة لا حاجة لها، والزمالك يحق له توثيق العقد والموضوع مغلق تمامًا".