الزمالك: سنعقد اجتماعًا مع ساسي وعليه تقدير ظروفنا

الزمالك يسعى لتجديد التعاقد مع ساسي

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن هناك جلسة ستجمع بين اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لإقناعه بتجديد عقده.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، بعد دخوله الفترة الحرة، لينتقل إلى الفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

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عصام سالم قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "سيجرى اجتماعًا يوم الأحد مع فرجاني ساسي، من أجل تقديم عرضًا جديدًا له، وعليه تقدير ظروف النادي ونحن نتمنى استمراره".

ويعد فرجاني ساسي واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الزمالك، حيث تم استبعاده الفترة الماضية عن تشكيل الفريق الأساسي بسبب انشغاله بمسألة تجديد تعاقده.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن فرجاني ساسي يمتلك عرضًا من نادي الدحيل القطري، الذي يسعى للتعاقد معه، بعد تألقه رفقة الفريق الأبيض.

فرجاني ساسي انضم لصفوف نادي الزمالك خلال صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، واستطاع أن يحقق رفقته الكونفدرالية وكأس مصر وكأسي السوبر المصري والإفريقي.