أخبار الزمالك اليوم | توضيح سانت إيتيان لتصريحات رئيسه .. وعرض الإسماعيلي لضم عيد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 16 يناير 2021.

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سانت إيتيان: لم نقصد حصول مسؤولين بالزمالك على عمولات

أكد جان لوك بويزين، مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، على أن التصريحات التي أطلقها رولان رومييه رئيس النادي، لم يقصد بها إهانة إدارة الزمالك الحالية.

بويزين قال خلال تصريحات لموقع يلا كورة: "رئيس سانت إيتيان كان يقصد من تصريحات وكلاء اللاعبين الذين أثاروا غضبه خلال تلك الصفقة، ولا يقصد أي فرد من مجلس إدارة نادي الزمالك".

قاسم: هدفنا الفوز على الجونة ومواصلة الانتصارات

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الجونة، في مباراة الدوري المصري الممتاز.

قاسم قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الزمالك يسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني واللاعبين يقومون بمجهود كبير خلال المباريات الأخيرة".

تقارير .. الإسماعيلي يقدم عرضًا لزمالك للتعاقد مع عيد

قدم نادي الإسماعيلي، عرضًا رسميًا لنادي الزمالك، من أجل استعارة لاعبه أحمد عيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الحالي.

جاءت رغبة الإسماعيلي، في ظل عدم اعتماد الزمالك على أحمد عيد، حيث يتم الاعتماد على حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي بالجبهة اليمنى.

مصطفى محمد يوجه رسالة لمتابعيه

نشر مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، رسالة إلى متابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فشل انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وجاء نص تغريدة مصطفى كالآتي: "النجاح خُلق للأكثر صموداً، مهما تأذيت مفيش بطل من غير جروح".