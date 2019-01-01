رئيس الزمالك عن أزمة جينيراسيون: لسنا طرفًا وما حدث إهانة للكاف

رئيس القلعة البيضاء يرفض إقحام ناديه في الأزمة، مؤكدًا أنها لا تشغله

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس نادي الزمالك سلامة موقف ناديه في أزمة مواجهة جينيراسيون السنغالي، موضحًا أن إرسال طاقم تحكيم المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية يدعم موقفه.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يلاقي الفريق السنغالي أمس الأحد، إلا أن الأخير امتنع عن الحضور، لينتظر الحكم 20 دقيقة بعد موعد المباراة، وأعلن بعدها فوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته ببرنامج "الزمالك اليوم": "إذا كان موقفنا غير قانوني، فلماذا أرسل كاف الحكام ومراقب المباراة إلى برج العرب، نحن لسنا طرفًا بالمشكلة، ما حدث إهانة للاتحاد الأفريقي، ونحن لدينا خطاب من كاف قبل المباراة بـ48 ساعة بنقل اللقاء إلى برج العرب".

وأضاف: "أنا أجريت محاولات عديدة كي نلعب المباراة بالقاهرة، والكاف هو من أصر على نقلها، الزمالك ليس طرفًا نهائيًا، وعلى الاتحاد الأفريقي احترام حكامه".

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رئيس الأبيض تابع: "لا أشغل بالي بالأزمة، الاتحاد المصري والكاف هما من اتفقا سويًا على نقل المباراة، بسبب الأوضاع الأمنية، لكن الغريب أن جمهور الفريق السنغالي يهاجم فريقه لموقفه، وجمهورنا يهاجمنا لالتزامنا باللوائح".

واستطرد: "لن أعلق على بيان الاتحاد الأفريقي، لسبب بسيط هو أنه لا يصح أن يتراجع كاف عن قراره، نحن لا نشغل أنفسنا بهذه الأزمة".

يذكر أن كاف أصدر بيانًا رسميًا أمس، لإعلان دراسته للموقف بعدما علم باستضافة القاهرة لمباريات محلية خلال اليومين الماضيين، وهو ما يخالف توصيات الأمن بنقل اللقاء الأفريقي إلى الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

رفض الجانب السنغالي اللعب بالإسكندرية، بداعي تلقيه خطاب نقل المباراة من بتروسبورت بالقاهرة وترحيل موعدها لمدة 24 ساعة قبل اللقاء بأقل من عشرة أيام، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين إلا أن التأجيل تم لدواعي أمنية.

بعثة جينيراسيون وصلت بالفعل أمس السبت، إلى بتروسبورت، لإثبات حضورها في الموعد المحدد مسبقًا والملعب، لكن أمن الاستاد منعها من الدخول، بينما حضر مسؤولون من الاتحاد المصري لمحاولة الوصول لحل إلا أن الجانب السنغالي تمسك بموقفه.