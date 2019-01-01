بيان من وكيله - هناك محاولات للوقيعة بين محمد إبراهيم وجمهور الزمالك

قائد الفارس الأبيض السابق لم يتقاضى مستحقاته حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر سالم محمد سالم؛ وكيل محمد إبراهيم؛ قائد الزمالك السابق وصانع ألعاب مصر للمقاصة الحالي، بيانًا رسميًا اليوم السبت، للرد على قيامه بسب جمهور الأبيض خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين.

الفارس الأبيض واجه الفريق الفيومي أول أمس الخميس، على استاد السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وشارك بها إبراهيم لمدة 20 دقيقة فقط كبديل، وانتهت بفوز الزمالك بهدف وحيد.

وكتب وكيل اللاعب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توضيح

يقول الرسول الكريم (ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب) صدق رسول الله(ص).

"لقد طمي السيل حتى غاصت الركب، لقد تعرض اللاعب محمد إبراهيم لكثير من الاتهامات ومحاولة الزج باسمه في موضوعات كثيرة محاولةً من بعض الأشخاص للوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك، التي تعي جيدًا هذه المحاولات، وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان الذي لعب له أكثر من 13 عام ومثل خلالها منتخب بلده في كل المراحل".

وكيل محمد إبراهيم يبرئ نفسه من أزمة الزمالك وجينيراسيون

وأضاف: "آخر هذه المحاولات هي الزج باسمه واتهامه بسب زملاءه لاعبي الزمالك طوال مباراة المقاصة، واتهامه بالبلطجة، والكل يعلم من يوصف بالبلطجة.

"أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة، فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراة!!!".

وكيل قائد الفارس الأبيض السابق تابع: "لقد خرج محمد من نادي الزمالك مجبرًا وليس مخيرًا، وهذا لا يقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاوية العريضة، ولا يقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير وأي محاولات للوقيعة لن تفلح.

"لقد تحمل اللاعب في السنوات الأخيرة ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي ومحاولات كثيره لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون ذريعة للوقيعة بينه وبين الجماهير، ولم تفلح ولن تفلح في أي وقت، وخرج اللاعب من النادي ولم يتقاضى باقي مستحقاته ولم يتحدث في أي مناسبة عن ذلك، وكنا في غنى عن الخروج والتحدث في أي أمر لولا الاتهامات الباطلة.

"نحن إذا نتحدث الآن نوجه رسالة أن اللاعب لديه مسؤوليات تجاه نادي المقاصة، الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق، للعودة إلى منتخب مصر، ومحاولة التشتيت لن تفلح".

واختتم: "سوف نرد بكل قوة على أي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب أو حقي مهما كان، والله غالب على أمره".

يذكر أن إبراهيم رحل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد فترة من الخلافات مع رئيس الزمالك، تسببت في ابتعاده عن المباريات لفترة كبيرة.