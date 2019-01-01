وكيل محمد إبراهيم يبرئ نفسه من أزمة الزمالك وجينيراسيون

رئيس القلعة البيضاء اتهمه في التسبب في رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد سالم محمد سالم؛ وكيل أعمال محمد إبراهيم؛ لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، على اتهامات رئيس القلعة البيضاء له، بتسببه في أزمة مواجهة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

رئيس القلعة البيضاء اتهم وكيل اللاعبين بحصوله على عمولة من النادي السنغالي من أجل إذاعة مباراة الذهاب، التي أقيمت في السنغال، بجانب اشتراكه في إقناع جينيراسيون بعدم خوض لقاء الإياب.

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وكتب سالم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المختصر المفيد، نمى إلى علمي، وقد حاولت أن أشاهد أو اسمع، لكي أستطيع أن أرد على الإدعاءات التي أثيرت أمس في برنامج الزمالك اليوم، فيما يخصني شخصيًا، وباختصار لأنني لا أستطيع أن أتحدث بالتفصيل حتى لانضع نادي الزمالك في مأزق.

"أولًا بخصوص تواصلي مع الفريق السنغالي، فأنا صاحب حقوق مباراة الذهاب، التي أذيعت ولم أتقاضى أي عمولة في هذه المباراة، وقد تواصل معي رئيس نادي الزمالك بعد أن تواصلت مع الأستاذ أحمد مرتضى، وتم عمل عقد للمباراة مباشرة بين نادي جينيراسيون ونادي الزمالك، وتم دفع قيمة نقل المباراة من نادي الزمالك للنادي السنغالي يدًا بيد دون أن أكون موجود من الأصل، بل أنهيت الاتفاق والعقود بعد التواصل مع المستشار أحمد جلال بتعليمات من رئيس الزمالك وتم إنهاء الإجراءات بين الناديين".

وأضاف: "إذًا أين العمولة التي حصلت عليها؟، وعلى فكرة أنا من توسطت بين الناديين لتخفيض مقابل بيع الحقوق للنص".

وكيل اللاعبين تابع: "ثانيًا فيما جاء في البرنامج بخصوص تواصلي مع الجانب السنغالي، هناك ثلاث صحفيين لهم اسمهم في مجال الرياضي وزملكاوية كانوا موجودين وأنا أحاول أن أصل لحل ودي بين الطرفين".

واختتم: "لن أطيل في الأمر، لأن الموضوع حساس، ونحن هنا لسنا في معرض صراع داخلي، ياريت نركز في دفوعاتنا أمام الكاف، كفاية".

الأزمة تعود إلى 29 من سبتمبر الماضي، عندما رفض جينيراسيون خوض لقاء الإياب، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، متمسكًا بالقرار المسبق بإقامة المباراة بالقاهرة وفي 28 من سبتمبر، مستندًا إلى اللوائح التي تنص على ضرورة إخبار الخصم بنقل المباراة قبل الموعد بعشرة أيام.

ويتسلح الزمالك بخطاب الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي وافق به على طلب الأمن المصري بنقل اللقاء إلى الإسكندرية، لظروف أمنية.

في المقابل، اعتمد طاقم تحكيم المباراة فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، معتبرًا جينيراسيون منسحبًا، ليتأهل الأبيض إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

فيما عاد كاف ليؤكد دراسته للأزمة من جديد بعد علمه بإقامة ثلاث مباريات محلية بالقاهرة في الأيام الماضية، دون وجود أي أزمة أمنية. (طالع التفاصيل)