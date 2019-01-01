الاتحاد المصري: ننتظر الموافقات الأمنية لحضور الجماهير نهائي الكأس

الزمالك وبيراميدز يلتقيان للصراع على لقب كأس مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه حتى الآن لم يتحدد ملعب نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن الموافقات الأمنية لم تصل بعد لملعب بعينه.

نهائي الكأس من المقرر أن يجمع بين الزمالك وبيراميدز، وتحدد له موعد الثامن من الشهر الجاري.

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وأكد الاتحاد المصري أنه لا يزال في انتظار ورود الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان المباراة، بجانب الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيري بها.

الفارس الأبيض كان قد وصل للنهائي بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في الأول من سبتمبر الجاري.

أما صعود الكتيبة الزرقاء فأتى على حساب بتروجيت، بعد هزيمته بثنائية نظيفة في الثاني من الشهر الجاري.