تقرير - الاتحاد الأفريقي يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري الأبطال

الأبيض وصل لدور الـ32، لكن هناك شرط لاستكمال مشواره في البطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عادت مشكلات لاعبي الزمالك السابقين لمحاصرة النادي من جديد، حتى أصبح مهددًا بالاستبعاد من النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

الفارس البيض تأهل إلى دور الـ32 من البطولة، بعدما تغلب على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الـ64، ليلاقي جينيراسيون فوت السنغالي في الدور المقبل.

ووفقًا لموقع "فيلجول" المصري فإن الاتحاد الأفريقي "كاف" أرسل خطابًا إلى نظيره المصري، لإخباره بضرورة تسديد الزمالك لمستحقات لاعبه السابق عبد الله سيسيه، وإلا ستتم معاقبته بالاستبعاد من دوري الأبطال.

وقال مصدر بالكاف، في تصريحاته للموقع: "أخطرنا الاتحاد المصري بضرورة سداد الزمالك لمستحقات سيسيه في موعد أقصاه 30 من سبتمبر الجاري، والتي تقدر قيمتها بـ160 ألف دولار، خاصة بعدما حصل اللاعب على حكم من الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية".

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وأضاف: "الزمالك حتى الآن لم يسدد مستحقات اللاعب، واشتكى للاتحاد الأفريقي، لذلك إذا لم يسدد الزمالك المبلغ في الوقت المحدد، فسيتم استبعاده من البطولة".

وأكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ"فيلجول"، الكلام ذاته، حيث قال: "خطاب كاف وصلنا في 29 من الشهر الجاري، وتم تسليمه إلى المدير التنفيذي للزمالك في الأول من سبتمبر الجاري، وأمام الزمالك مهلة إلى 30 سبتمبر، لأن هذا هو موعد انعقاد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي".

سيسيه كان قد انضم للزمالك في عام 2012 قادمًا من المصري البورسعيدي، وخاض معه 32 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف، ثم تمت إعارته في نهاية الموسم إلى الاتحاد الليبي ثم إلى اتحاد الشرطة، قبل أن يرحل في عام 2016 نهائيًا.