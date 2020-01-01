"لا تسدد تامر" ويد مارادونا ... حكاية نهائي أفريقيا 2002 بين الزمالك والرجاء

تفاصيل المواجهة الشهيرة في 2002

يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء في مباراة الموسم ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب سيُلعب مساء غدٍ الأحد في الدار البيضاء فيما الإياب على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

المباراة تُعيد للأذهان ذكرى النهائي الشهير بين الفريقين ضمن نفس البطولة، والذي أقيم عام 2002 وانتهى إجماليًا لصالح الفارس الأبيض بهدف دون رد، بعد التعادل السلبي ذهابًا والفوز بهدف تامر عبد الحميد إيابًا.

نراجع معًا حكاية المواجهة التي أهدت الزمالك لقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا ..

مشوار الفريقين حتى النهائي

حظي الفريقان بمشوار رائع في دوري أبطال أفريقيا 2002 وصولًا إلى المباراة النهائية، إذ لم يخسر الزمالك سوى مرة واحدة كانت أمام أسيك ميموزا في دور المجموعات، وخسر الرجاء مرتين إحداهما أمام نفس المنافس الإيفواري في نصف النهائي والثانية في دور المجموعات.

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الزمالك تعادل خارج ملعبه مع مازيمبي 1-1 في ذهاب نصف النهائي وسط أجواء وحالة ملعب صعبة جدًا، وقد نجح في حسم التأهل إيابًا بهدفي حسام حسن.

الرجاء خسر ذهابًا أمام أسيك بهدفين نظيفين لكنه حقق ريمونتادا رائعة إيابًا وسحق ضيفه الإيفواري بأربعة أهداف دون رد.

مباراة الذهاب في المغرب

أقيمت المباراة على ملعب محمد الخامس في 30 نوفمبر 2002 الموافق 25 رمضان 1423 هجريًا أمام 60 ألف متفرج متعطشون جدًا لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب فريقهم من اللقب الرابع لمعادلة منافسهم الأبيض.

الزمالك دخل اللقاء بطريقة لعبه المعتادة 3-5-2 لكن المدرب كارلوس كابرال اختار الدفع بحسام عبد المنعم في الوسط بدلًا من حازم إمام لزيادة القوة الدفاعية في وسط الملعب، فيما لعب الرجاء بقيادة مدربه والتر مويس بتشكيل كامل على رأسه النجم هشام بوشروان.

تشكيل الزمالك:

حارس مرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع: إبراهيم حسن - مدحت عبد الهادي - وائل القباني - بشير التابعي - طارق السيد

الوسط: محمد أبو العلا - تامر عبد الحميد - حسام عبد المنعم

الهجوم: وليد صلاح عبد اللطيف - حسام حسن.

تشكيل الرجاء:

حارس مرمى: مصطفى الشاذلي

الدفاع: عبد اللطيف جريندو - عبد الواحد عبد الصمد - أمين الرباطي - نور الدين قاسمي - محمد علي ديالو

الوسط: نبيل مصلوب - زكريا أيوب - حميد ناطر

الهجوم: هشام بوشروان - فرانسوا إيلوكان

المباراة جاءت قوية بين الطرفين، اتبع الزمالك خلالها الأسلوب الدفاعي ونجح في إبعاد خطر هجمات الرجاء جُل أوقات المباراة، وقد تألق حارس مرماه عبد الواحد السيد ومدافعه مدحت عبد الهادي في إفساد الفرص القليلة التي لاحت للمنافس.

الرجاء في المقابل لعب شوط أول مخيب هجوميًا، لكنه تحسن في الفترة الثانية ووصل جيدًا لمرمى الزمالك إلا أن التسرع والتوتر أحيانًا وتألق لاعبي الأبيض أحيانًا أخرى حال دون إحرازهم الهدف المنشود لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

مباراة الإياب في القاهرة

أقيم لقاء الإياب في القاهرة يوم 13 ديسمبر 2002 بعد عيد الفطر السعيد، وقد حظي الزمالك بدعم 67 ألف مشجع يحلمون باللقب الخامس لدوري الأبطال.

المدرب كارلوس كابرال عاد لتشكيله المعتاد وأقحم حازم إمام ليصنع اللعب لمهاجميه، فيما دفع والتر مويس بالجناح سامي تاج الدين بدلًا من محمد علي ديالو.

تشكيل الزمالك:

حارس مرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع: إبراهيم حسن - مدحت عبد الهادي - وائل القباني - بشير التابعي - طارق السيد

الوسط: محمد أبو العلا - تامر عبد الحميد - حازم إمام

الهجوم: وليد صلاح عبد اللطيف - حسام حسن.

تشكيل الرجاء:

حارس مرمى: مصطفى الشاذلي

الدفاع: عبد اللطيف جريندو - عبد الواحد عبد الصمد - أمين الرباطي - نور الدين قاسمي - سامي تاج الدين

الوسط: نبيل مصلوب - زكريا أيوب - حميد ناطر

الهجوم: هشام بوشروان - فرانسوا إيلوكان

الزمالك سيطر على أحداث الشوط الأول وبادر بالهجوم بحثًا عن الهدف، وقد سدد حازم إمام وبشير التابعي وحاول حسام حسن ومدحت عبد الهادي، لكن الهدف الوحيد جاء بصاروخية من قدم نجم الوسط تامر عبد الحميد، حاول الشاذلي التصدي لها لكنه اكتفى بتغيير قليل في اتجاهها لم يُبعدها عن شباكه.

الهدف أحرز في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وقد حاول الأبيض مضاعفته في بداية الشوط الثاني قبل أن يتراجع للخلف أمام ضغط الرجاء الباحث عن هدف التعادل.

الضيف المغربي أهدر أكثر من محاولة جيدة لتسجيل التعادل وقد سجل لاعبه نور الدين قاسمي هدفًا بيده على طريقة مارادونا الشهيرة لكن الحكم انتبه له وألغاه وأنذر اللاعب.

أطلق الحكم صافرته وأعلن نهاية اللقاء ليُتوج الزمالك باللقب الخامس في دوري أبطال أفريقيا، وقد اقترب الفريق من لقبه السادس عام 2016 لكنه خسر النهائي أمام صن داونز الذي كان يُدربه بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي.

حازم إمام: طلب من تامر ألا يسدد!

قال حازم إمام نجم الزمالك المعتزل أنه طلب من تامر عبد الحميد ألا يُسدد الكرة حين هم بالتسديد لحظة الهدف، مؤكدًا أن تامر لم يكن يُسدد كثيرًا ولذا طلب منه التمرير بدلًا من التسديد.