أخبار الزمالك اليوم | مرتضى منصور: سأترشح للانتخابات القادمة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 19 أبريل 2020 ..

حسني عبد ربه: تلقيت عرضًا من الزمالك حين كنت في فرنسا

أكد حسني عبد ربه نجم وسط منتخب مصر السابق أن الجيل الذي تُوج بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية لم يكن بحاجة لجهود محمد صلاح أو أي لاعب آخر، مشيرًا إلى أن وجود نجم ليفربول في ذلك المنتخب لم يكن ليؤهله إلى كأس العالم خلال تلك الفترة. التفاصيل هنا

إسماعيل يوسف: اتفاقنا مع أحمد فتحي كان أسهل من عبد الله السعيد

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن مفاوضات ناديه قبل عامين مع أحمد فتحي لاعب الأهلي كانت أسهل كثيرًا من زميله عبد الله السعيد، مشيرًا إلى أنه كان سيحصل على مبلغ أقل كثيرًا من لاعب بيراميدز الحالي ورغم هذا وافق عليه.

وأكد يوسف كذلك عدم حاجة الفريق الأبيض لخدمات حسام عاشور الذي سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد رفض النادي تجديد عقده.

مرتضى منصور: سأترشح لانتخابات الزمالك القادمة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي نيته الترشح لانتخابات النادي القادمة، عكس ما كان قد أعلنه سابقًا، موضحًا أن رغبته في خدمة جمهور النادي هو السبب خلف ذلك ومؤكدًا أن الزمالك في عهده أصبح ناديًا عالميًا وشهد تطورًا ملحوظًا في عديد الجوانب.

أوناجم مستمر مع الزمالك برغبة كارتيرون