أخبار الزمالك اليوم | "حسمنا صفقتين وجددنا عقد كارتيرون"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 31 مايو 2020 ..

أحمد مرتضى: شيكابالا ظُلم وظلم نفسه

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا ظُلم كثيرًا من الآخرين وكذلك ظلم نفسه، مضيفًا "شيكابالا يمتلك إمكانيات هائلة وهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العالم، لكن الظروف لم تساعده أبدًا، لقد ساهم معنا في البطولات وأبرزها كأس مصر وخاصة المباراة النهائية أمام بيراميدز".

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"لقد كنا نرغب دومًا في وجوده بالزمالك، وقد أعدناه رغم رفض البعض أحيانًا ومنهم المدير الفني فييرا الذي رفض وجوده لكنه رحل قبل أن يعود شيكابالا".

مرتضى منصور: حصلنا على وثيقة تؤكد أن الزمالك نادي القرن

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن حصوله على وثيقة من داخل الاتحاد الأفريقي توضح أن ناديه هو بطل القرن في أفريقيا وأن الأهلي ترتيبه الرابع في هذا التصنيف، موضحًا أنهم باتوا قادرين الآن على دخول مكاتب الاتحاد القاري والحصول على الأوراق المطلوبة وهو ما لم يكن متاحًا في عهد عيسى حياتو، ولذا أجل فتح هذا الملف حتى تلك اللحظة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يطالب بحق الزمالك ولا يتعدى بذلك على حقوق الأهلي، مؤكدًا أن علامة النادي التجارية "الزمالك بطل القرن الحقيقي" لا تتعارض وتختلف عن تلك الخاصة بالأهلي وهي "نادي القرن".

محمد فضل: مستقبل الدوري سيُحسم يوم الثلاثاء القادم

أشار محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري إلى أن مستقبل الدوري المصري سيُحسم في اجتماع بين رئيس اللجنة عمرو الجنانيني ووزير الرياضة أشرف صبحي يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أنه لا يستطيع توقع أي شيء بهذا الخصوص نظرًا لصعوبة الملف.

وأكد فضل أن القرار سيُتخذ وفق رؤية الدولة والحكومة المصرية، وأنهم أعدوا أكثر من سيناريو لاستئناف أو إلغاء الدوري هذا الموسم، موضحًا أنهم بحاجة لـ90 مليون جنيهًا مصريًا تقريبًا في حال قررت الدولة استئناف البطولة.

أحمد مرتضى يكشف سبب فشل انضمام رمضان صبحي للزمالك

عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن حادثة تعود إلى عام 2015 وتتعلق بنجم الأهلي المعار له حاليًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي. التفاصيل هنا

الزمالك حسم صفقتين وتوصل لاتفاق مع كارتيرون

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه حسم بالفعل صفقتين استعدادًا للموسم القادم لكن دون أن يكشف عنهما، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنهما رسميًا في وقت لاحق.