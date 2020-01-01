أخبار الزمالك اليوم | مستقبل عواد وفتحي والكرتي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 16 مايو 2020 ..

تقارير: الاتحاد الإفريقي يحدد موعدًا لحسم مصير بطولاته القارية

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر عقد 3 اجتماعات داخلية يوم 28 مايو الحالي، من أجل دراسة مستقبل البطولات القارية خلال الفترة المقبلة. التفاصيل هنا

الزمالك يُوضح موقفه من مستقبل محمد عواد ومصطفى فتحي

نفى نادي الزمالك عبر قناته الفضائية ما يُثار في الإعلام المصري حول عرضه حارس مرماه محمد عواد للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم وبعد موسم واحد فقط من انضمامه للفريق. التفاصيل هنا .

وليد الكرتي: أفضل الاحتراف الأوروبي عن الخليج ومصر

أكد وليد الكرتي، لاعب وسط فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي المرتبط بالانتقال للزمالك الموسم القادم، على أنه يفضّل الاحتراف الأوروبي، عن الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية أو المصرية. التفاصيل هنا

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برنامج بدني مكثف لمصطفى فتحي

يخضع مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الحالية لرفع معدل اللياقة البدني الخاص به تنفيذًا لتعليمات المدير الفني للفريق "باتريس كارتيرون".

وزارة الرياضة تنفي الأخبار حول إلغاء الدوري المصري