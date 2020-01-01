أخبار الزمالك اليوم | محمود وادي: وقعت للأبيض، ولكن!

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ..

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عمرو جمال: لن أمانع الانتقال إلى الزمالك إذا تركني الأهلي

أكد عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف فريق طلائع الجيش، على أنه لن يمانع إذا تلقى عرضًا من نادي الزمالك، الغريم التقليدي للفريق الأحمر. التفاصيل هنا

أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب النقاز وكهربا، ولكن!

اعترف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك بمسؤوليته عن هروب الثنائي حمدي النقاز ومحمود كهربا من النادي، لكنه في المقابل طلب المقارنة بين صفقتي أحمد سيد زيزو وحسين الشحات.

إذ قال "الإيجابيات والسلبيات جزء من عمل أي مسؤول في أي مكان، لدينا سلبيات وأنا مسؤول عنها بالطبع، لكن لدينا إيجابيات كذلك يجب الحديث عنها، قارنوا مثلًا بين سعر حسين الشحات وأحمد زيزو، الأول كلف الأهلي 5 ملايين دولار والثاني كلفنا 200 ألف يورو فقط، وقمنا أيضًا بضم أشرف بنشرقي مقابل 400 ألف يورو".

عمرو الجنايني: استئناف الدوري المصري قد يكون بنظام أمم أفريقيا

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم المصري جاهزيتهم التامة لاستئناف الدوري المصري حال قررت الدولة ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع سيناريو خاص باستئناف البطولة قائم على لعبها بنظام كأس أمم أفريقيا، أي باللعب على 3 ملاعب محددة دون نظام الذهاب والإياب.

محمود وادي: وقعت للزمالك في 2013، لكن الإحتلال حال دون اكتمال الصفقة.