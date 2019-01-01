هل يدخل الزمالك مباراة الجيش دون ظهير أيمن؟

أزمة كبيرة صنعها حمدي النقاز بفسخ عقده

يستعد الزمالك لمواجهة الجيش مساء غدٍ الإثنين لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري، ولكنه قد يُواجه أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن.

إذ أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الفريق الأبيض شكوى ظهيره الأيمن حازم إمام من إصابة عضلية، وسيخضع اللاعب لفحص جديد مساء اليوم الأحد لحسم موقفه من خوض المباراة المقررة في ملعب الجيش بالسويس.

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وأضافت المصادر أن المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون استفسر من معاونيه عن اللاعبين الذين سبق لهم أن لعبوا في خانة الظهير الأيمن لحل تلك الأزمة.

وأوضحت أن الاسمين الأبرز لتعويض حازم إمام هم محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني، وسيُفاضل المدرب الفرنسي بينهما لاختيار أحدهما، علمًا أن كليهما يلعب كقلب دفاع.

وكانت تلك الأزمة قد ظهرت مع إقدام التونسي حمدي النقاز على فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية وتأخر راتبه لمدة تفوق الشهرين وهي المدة القانونية المحددة من فيفا في مثل تلك الحالات.

وأصبح الفريق الأبيض لا يمتلك سوى ظهير أيمن واحد هو حازم إمام وقد لعب مباراة جيدة أمام بيراميدز في الجولة السابقة، والتي حسمها الزمالك لصالحه بهدفي مصطفى محمد ومحمود علاء من ركلة جزاء.

ومن جانب آخر، بدأ كارتيرون تجهيز محمد أوناجم للعب أمام الجيش بدلًا من أحمد سيد زيزو، والذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية لن تجعله قادرًا على خوض المباراة.

يُشار لأن الأسبوع الثامن من الدوري المصري سينطلق اليوم الأحد بثلاث مباريات يلتقي في أبرزها الأهلي مع ضيفه حرس الحدود على استاد القاهرة الدولي عند السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الذي لم يلعب سوى 5 مباريات فيما لعب المتصدر 7، ويمتلك الزمالك 13 نقطة من 6 مباريات تضعه في المركز الرابع.