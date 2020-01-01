مرتضى منصور يُعلن شطب عضوية عمرو الجنايني في الزمالك

رئيس الزمالك يُصعد الموقف مع رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك شطب عضوية عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري من سجلات النادي، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز الكبير على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك كان قد هزم الفريق التونسي في كأس السوبر الأفريقي في الـ14 من فبراير الماضي وبعدها تُوج بالسوبر المحلي بتفوقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الفريق لمواجهة الأهلي مجددًا في الدوري المصري يوم الإثنين بحجة تعطل الحافلة التي تنقل اللاعبين.

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واتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري عدة عقوبات ضد الزمالك ولاعبيه ورئيسه وإدارييه، ومن ثم قرر الاتحاد اعتبار النادي منسحبًا وخاسرًا أمام الأهلي في مباراة الدوري التي لم تُلعب يوم الإثنين الماضي، وقرر كذلك خصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم.

مرتضى منصور أبدى غضبه واستياءه من كل تلك القرارات وحمل المسؤولية الكاملة عنها لعمرو الجنايني متهمًا إياه بتعمد العمل ضد الزمالك وإدارته.

وأضاف الرئيس لقناة الزمالك "اتخذنا قرارًا بشطب عضوية عمرو الجنايني العاملة في نادي الزمالك".

"هو أساء للنادي، واللائحة واضحة هنا وتمنح مجلس الإدارة الحق في شطب عضوية أي عضو في الجمعية العمومية يُسيء للنادي".