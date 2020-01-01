تقارير: الأهلي يُتم اتفاقه مع خليفة جروس ويُحدد موعد الإعلان عنه

المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم

أفادت قناة 24 السعودية الرياضية أن إدارة النادي الأهلي السعودي أتمت بالفعل إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ليخلف المدرب السعودي مازن بهكلي الذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتًا بعد إقالة السويسري كريستيان جروس.

وكانت إدارة النادي بقيادة الرئيس الجديد عبد الإله مؤمنة قد أقالت جروس عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد أدار بهكلي مباراتين للفريق نجح في الفوز بالأولى وكانت أمام ا لاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا ، فيما خسر الثانية وكانت أمام الفتح في الدوري السعودي.

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حساب القناة السعودية على تويتر أوضح أن الأهلي سيُعلن عن التوقيع مع ميلويفيتش عقب انتهاء مباراة النصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، والتي ستُلعب مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن توقيع المدرب الصربي لعقد مع الأهلي يمتد لموسم ونصف سيحصل بموجبه على 2.5 مليون يورو سنويًا.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن النصر في الوصافة و11 نقطة عن الهلال في الصدارة.