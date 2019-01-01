تطورات عرض الاتحاد لطارق حامد - الزمالك متمسك به والعميد يريد الشراء النهائي

العميد يرغب في تدعيم خط وسطه لتجنب انتكاسة الموسم المنقضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن اتحاد جدة السعودي متمسكًا حتى الأنفاس الأخيرة بالتعاقد مع طارق حامد؛ لاعب الزمالك، رغم تمسك الأخير به.

تقارير صحفية انتشرت في الساعات الماضية تؤكد أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد للعميد مقابل أربعة ملايين دولار (طالع التفاصيل)، لكن سرعان ما انتشرت تقارير عكسها.

ووفقًا لبوابة "العين الرياضية" فإن مصدر بالزمالك أكد أن النادي السعودي تقدر بعرض بقيمة أربعة ملايين دولار، لكن لشراء حامد نهائيًا وليس للإعارة.

وأوضح المصدر أن الجانب السعودي تقدم بهذا العرض بعد أن اقترح الزمالك رحيل لاعب الوسط على سبيل إعارة مقابل مليوني دولار.

وأكد مصدر آخر لموقع "فيلجول" المصري أن مسؤولي القلعة البيضاء متمسكون بطارق حامد، وسيعقدون جلسة معه عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، للتأكيد على تمسكهم به.

مصادر "فيلجول" كذلك أن مجلس الزمالك لن يوافق على رحيل صاحب الـ30 عامًا، وسيلبي له طلباته واحتياجاته المادية من أجل الحفاظ على استمراره.

يذكر أن عقد طارق حامد مع الزمالك مستمر حتى صيف عام 2022، لكنه متمسك بالاحتراف في السعودية، من أجل المغريات المادية الكبيرة.