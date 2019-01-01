تقارير - طارق حامد إلى الاتحاد لمدة موسم مقابل 4 ملايين دولار

اللاعب أصبح قريبًا من صفوف العميد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت بشكل كبير من حسم صفقة اللاعب الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب أصبح قريبًا من صفوف العميد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن قيمة العرض الاتحاد لاستعارة اللاعب وصلت إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدماته.

جماهير الزمالك كان قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضها التام لرحيل طارق، بصفته أحد أهم الأعمدة الأساسية في الفريق.

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الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولي نادي الزمالك وافقوا على فكرة رحيله لمدة موسم واحد عقّب رفع قيمة العرض إلى 4 ملايين.