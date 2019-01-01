الريان يستقر على الرباعي الأجنبي لدوري أبطال آسيا

وواصل الفريق استعداداته أيضاً للمواجهة الصعبة ضد العربي في ديربي قطري جديد

استقر نادي الريان القطري، على الرباعي الأجنبي الذي سيخوض به بطولة دوري أبطال آسيا.

الريان يستعد لمواجهة سايبا الايراني في الملحق المؤهل لدور المجموعات، وذلك يوم الثلاثاء القادم على ملعب جاسم بن حمد.

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المدرب بولنت أويجن وضع 4 أسماء غير محلية قبل المباراة الحاسمة في المسابقة.

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👈 57% من أهداف مانشستر يونايتد في دوري الأبطال هذا الموسم جاءت بعد الدقيقة 85 ( 4 أهداف من 7 ). pic.twitter.com/XjptaB8KaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

ووقع اختيار بولنت على كلاً من جونزالو فييرا، ميونج كو، لوكا بورجيس وريفاس، وفقاً للحساب الرسمي للنادي القطري على تويتر.

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وكان سايبا الايراني قد وصل لهذه المرحلة، بعدما تخطى منيرفا الهندي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء.

وعلى جانب آخر يستعد الريان لديربي الكرة القطرية أمام العربي المقرر اقامته بعد غداً الخميس مساءً على ملعب جاسم بن حمد.