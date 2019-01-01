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الرميثي : منتخب مونديالي سيُحقق لقب كأس آسيا 2019

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كأس آسيا تحتاج إلى النفس الطويل خاصة مع استمرارها لقرابة شهر وسط تنقلات من مدينة إلى أخرى

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، عن ترشيحاته للمنتخبات الأقرب لتحقيق لقب كأس آسيا 2019.

وقال الرميثي في تصريحات صحفية له أنه يتوقع أن يُحقق اللقب أحد ممثلي القارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعن المنتخب الإماراتي قال الرميثي : هناك شكوك حول حظوظ تتويج المنتخب الإماراتي باللقب، رغم أننا لم نضع أي ضغط عليه، لكن استمرار الأبيض في صالح البطولة.

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الرميثي أكمل : كأس آسيا تحتاج إلى النفس الطويل خاصة مع استمرارها لقرابة شهر وسط تنقلات من مدينة إلى أخرى.

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وكشف أن تنظيم بطولة بوجود 24 منتخبًا صعب، وقال الإمارات نجحت في تنظيمها لإمكاناتها المتميزة وجاهزيتها الدائمة لمثل هذا النوع من البطولات الكبيرة.

وفي نهاية تصريحاته قال : الحضور في الجولتين الأولى والثانية جيد، سجلنا حضور نحو 240 ألف مشجع، هذا رقم مناسب بالنسبة لنا، وسيزيد الحضور في الأدوار الإقصائية.

 

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