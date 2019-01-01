الرميثي : منتخب مونديالي سيُحقق لقب كأس آسيا 2019

كأس آسيا تحتاج إلى النفس الطويل خاصة مع استمرارها لقرابة شهر وسط تنقلات من مدينة إلى أخرى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، عن ترشيحاته للمنتخبات الأقرب لتحقيق لقب كأس آسيا 2019.

وقال الرميثي في تصريحات صحفية له أنه يتوقع أن يُحقق اللقب أحد ممثلي القارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعن المنتخب الإماراتي قال الرميثي : هناك شكوك حول حظوظ تتويج المنتخب الإماراتي باللقب، رغم أننا لم نضع أي ضغط عليه، لكن استمرار الأبيض في صالح البطولة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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الرميثي أكمل : كأس آسيا تحتاج إلى النفس الطويل خاصة مع استمرارها لقرابة شهر وسط تنقلات من مدينة إلى أخرى.

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الأبيض الإماراتي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصعود لدور الـ16 كأول للمجموعة 🔝🇦🇪#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ncwI3OKd1Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019

وكشف أن تنظيم بطولة بوجود 24 منتخبًا صعب، وقال الإمارات نجحت في تنظيمها لإمكاناتها المتميزة وجاهزيتها الدائمة لمثل هذا النوع من البطولات الكبيرة.

وفي نهاية تصريحاته قال : الحضور في الجولتين الأولى والثانية جيد، سجلنا حضور نحو 240 ألف مشجع، هذا رقم مناسب بالنسبة لنا، وسيزيد الحضور في الأدوار الإقصائية.