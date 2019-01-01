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الدوري اليوناني الممتاز

كوكا: الزمالك فاوضني.. ولن أرفض عرضًا للأهلي

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كوكا بدأت مسيرته الكروية في ناشيء النادي الأهلي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني عن حقيقة العرض المقدم من الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان كوكا قد رحل عن الأهلي في وقت سابق، للاحتراف الخارجي، حيث تواجد في فترة بالدوري البرتغالي وبعد ذلك انتقل إلى النادي اليوناني.

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "أنا تحت أمر النادي الأهلي إذا فكر في التعاقد معي خلال الفترة الحالية، وسأوافق في حالة وجود عرض رسمي".

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وتابع: "كانت هناك مفاوضات من جانب نادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، ولكنها لم تكلل بالنجاح وقتها وعدم عودته للدوري المصري".

وأضاف كوكا: "استبعادي من كأس العالم هو ثاني أصعب شيء بعد وفاة والدي، وكوبر اعتذر لي بعد خروجي من القائمة وقتها".

واختتم لاعب أولمبياكوس اليوناني: "أجيري تحدث معي بعد مباراة أي سواتيني، وأكد لي اقتناعه بإمكانياتي، وأنا هموت نفسي في المباريات للمشاركة أساسيًا مع المنتخب".

وكان كوكا تواجد طوال فترة تصفيات كأس العالم في صفوف منتخب مصر قبل أن يستبعده كوبر في المعسكر الأخيرة قبل المونديال.

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