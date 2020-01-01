الرجاء يتعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في مباراة درامية

نهضة بركان مازال على قمة الدوري المغربي

تعادل الرجاء مع نهضة بركان، بهدفين لكل فريق في قمة الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المغربي.

الرجاء افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها عبد الإله الحافيظي بلمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة 66 تمكن عمر النمساوي، من تعديل النتيجة لصالح بركان بعد ركلة حرة مباشرة نفذها من فوق الحائط لتسكن شباك الرجاء.

وفي الدقيقة 69 أضاف محسن ياجور الهدف الثاني لبركان، بعد عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيسر هيئها بالرأس ولمسها ياجور لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 76، يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للرجاء، تقدم لها محسن متولي ولكنه نفذها أعلى المرمى لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، خطف الحافيظي هدف التعادل لفريقه، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نهضة بركان إلى النقطة 28 في صدارة الترتيب بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطتين عن الوداد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما وصل الرجاء إلى النقطة 21 في المركز الرابع بعد لعب 11 مباراة.