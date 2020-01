انتصار ميلان يمنح إبراهيموفيتش رقمًا تاريخيًا

أصبح زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أسرع لاعب يصل إلى 150 انتصار في الدوري الإيطالي عقب فوز الروسونيري على أودونيزي بنتيجة 3-2.

إبراهيموفيتش عاد إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله عن الدوري الأمريكي.

ونجح أنتي ريبيتش وثيو هيرنانديز من تسجيل 3 أهداف ليحقق الفوز على أودونيزي في الدقائق الأخيرة ويهدي الرقم القياسي لزلاتان.

ولعب إبراهيموفيتش 222 مباراة فقط في الدوري الإيطالي بقمصان يوفنتوس وإنتر وميلان حقق فيهم 150 انتصارًا ليتفوق على إستيبان كامبياسو الذي وصل لهذا الرقم بعد 230 لقاء.

ومن بين اللاعبين الحالين، فإن لورينزو إنسيني، لاعب نابولي، وصل إلى 150 انتصارًا بعد 232 مباراة فقط.

222 - Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0