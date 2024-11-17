"الرأس الكبيرة والموزة الصغيرة".. نجوم برشلونة يكشفون "أسماءهم المضحكة" في غرفة الملابس!

ما ألقاب نجوم البارسا؟

يقدم برشلونة مستويات مميزة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، حيث يحتل صدارة ترتيب الليجا، وحقق 3 انتصارات من 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليأتي في المركز السادس بالمجموعة الموحدة.

ويأتي على رأس عوامل نجاح برشلونة التماسك القوي بين لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس، التي تجمع بين أصحاب الخبرة والشباب في عائلة واحدة.

وتسود الأجواء الإيجابية بين جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الفريق على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت حسابات برشلونة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض الألقاب التي يطلقها اللاعبون على بعضهم البعض، والتي تضمنت بعض المفاجآت.

وقال جافي إنه لا يلقب بأي لقب خاص، لكن زميله فيرمين لوبيز يُلقب بـ"الرأس الكبيرة" أو "تيخيرو"، نسبة إلى شخصية فرناندو تيخيرو في مسلسل "لا كوي سي أفيسينا" الكلاسيكية.

من جهة أخرى، اعترف بيدري بأن كوندي هو الوحيد الذي يناديه بلقب خاص هو "الموزة الصغيرة"، أما شتشيسني فيلقب بـ"تيك"، وليفاندوفسكي بـ"روبي" أو "ليوي"، كما كشف البولندي بنفسه.