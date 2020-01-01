الذوادي: علينا الحفاظ على تركيزنا أمام الزمالك للظفر بالكأس

شمس الدين الذوادي يثق في تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي.

أكد شمس الدين الذوادي، مدافع فريق الترجي التونسي، على أنه يثق في قدرة فريقه، لتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب الزمالك المصري.

الترجي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه الزمالك "بطل كأس الكونفدرالية"، مساء غدٍ الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.

مدافع الترجي قال خلال تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "مباراة السوبر ستكون على أشدها أمام منافس محترم جدًا، ويجب أن نستسهل المهمة، وأن نخوض المباراة بشكل جيد".

المزيد من الفرق

الذوادي تابع: "يجب علينا الحفاظ على تركيزنا من البداية إلى النهاية من أجل العودة إلى تونس رفقة كأس السوبر الإفريقي".

الثعلب الصغير: الظروف مهيئة لحصد الزمالك السوبر الإفريقي وهذه نصيحتي لحازم إمام

شمس الدين واصل: "لدينا من الإمكانيات لتخطي عقبة الزمالك الذي لا يخيفنا، خاصة إذا لعبنا يوم المباراة على حقيقة إمكانياتنا، ونعرف جيدًا ما ينتظرنا وبحول الله سنعود هذه المرة من قطر مظفرين بكأس السوبر".

واختتم لاعب الترجي تصريحاته قائلًا: "يهمنا الحصول على كأس السوبر الإفريقي، قبل مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الزمالك".

ومن المقرر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك مرة أخرى، في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.