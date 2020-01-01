الثعلب الصغير: الظروف مهيئة لحصد الزمالك السوبر الإفريقي وهذه نصيحتي لحازم إمام

الفارس الأبيض يلاقي الترجي بعد غدٍ في الصراع على السوبر الإفريقي

يرى حازم إمام؛ نجم الزمالك الأسبق، أن كفة الأبيض مرجحة لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي أكثر من منافسه الترجي التونسي، موضحًا أن جمهور القلعة البيضاء هو السر في ذلك.

ووصلت بعثة الأبيض أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" وسط استقبال حار من الجمهور، الذي احتشد لتحميس اللاعبين.

وقال الثعلب الصغير، خلال تصريحات إذاعية: "جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في السوبر، الجميع شاهد كيف استقبلوا اللاعبين في مطار الدوحة، هذا الاستقبال بعث حالة من الحماس والارتياح لدى اللاعبين بأن هناك جمهور كبير خلفهم حتى لو المباراة خارج مصر".

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وأضاف: "أعتقد أن كل الظروف مهيئة للزمالك لحصد اللقب، فقد حصلوا على دفعة معنوية كبيرة بالفوز أمام الإسماعيلي، في المقابل الترجي وضعه غير مستقر بالدوري التونسي وليس في أفضل مستوياته، فقط على لاعبي الأبيض أن يظهروا بقوتهم الحقيقية".

وبسؤاله عن وجود أزمة بالفارس البيض في ظل وجود مهاجم وحيد هو مصطفى محمد، علق: "لا أرى أن هناك أزمة، فيمكن الاعتماد على أشرف بنشرقي بجانب مصطفى كرأس حربة".

واختتم موجهًا نصيحة خاصة لحازم إمام؛ الظهير الأيمن للفريق: "الترجي متميز في الجبهة اليسرى، لذلك عليك أن ترتد سريعًا للخلف للتغطية الدفاعية".

يذكر أن الزمالك كان رافضًا لخوض المباراة بقطر، ولم تتم الموافقة إلا بعد تعهد كتابي من البلد المستضيف لتأمين البعثة طوال تواجدها هناك.