"لن أنفق ثروة في محاولة شراء النجاح!"

كشف السير جيم راتكليف، الذي أصبح أكبر مساهم في مانشستر يونايتد بعد شراء 25% من أسهم النادي في ديسمبر الماضي، عن استراتيجيته في سوق الانتقالات.

وقال راتكليف، في تصريح لـ"GT Cycling Club"، إن خطته هي "الحصول على الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة وإدارة وتنظيم النادي للحصول على التعاقدات الصحيحة".

وأضاف: "جزء حيوي من الإدارة اليوم هو العثور على لاعبين جدد، أفضل محاولة هي التعاقد مع مبابي التالي (وليس كيليان)، بدلا من إنفاق ثروة في محاولة شراء النجاح، لكن من الصعب جدًا العثور على مبابي أو بيلينجهام أو روي كين التالي".

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وزاد: "ليس من الذكاء شراء كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان)، يمكن لأي شخص معرفة ذلك، الحل ليس إنفاق الكثير من المال على اثنين من اللاعبين الكبار".

وختم: "لقد فعلوا ذلك إذا نظرت إلى السنوات العشر الماضية"، في إشارة إلى أن يونايتد أنفق مليار يورو منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013.

وحسب تقارير صحفية فإن ريال مدريد يقترب من التوقيع مع مبابي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.