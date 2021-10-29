"الديربي لا يكون بين متزعم القارة وفريق رصيده صفر"

رأي مثير للجدل بشأن مباريات الكلاسيكو

كشف الإعلامي الرياضي فياض الشمري، عن رأيه في الألقاب التي تطلق على مواجهات بعض الفرق الكبرى بالمملكة العربية السعودية، مثل الكلاسيكو والديربي.

وتقام مساء اليوم الجمعة مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

فياض الشمري نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها على أنه لا يوجد كلاسيكو في السعودية إلا بين الاتحاد والهلال، متحدثًا على لقبي ديربي القرن وديربي آسيا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا كلاسيكو على مستوى الوطن إلا بين الاتحاد والهلال، ولا ديربي على مستوى الرياض إلا بين الشباب والهلال، هذا يجب أن يكون دائمًا".

وتابع: "أما المضحك فهو ما كان يردده البعض قبل أيام (ديربي القرن وديربي آسيا)، الديربي لا يمكن أن يجمع متزعم للقارة وآخر رصيده صفر من دوري الأبطال".

وأطلق لقب ديربي القرن على مواجهة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت لصالح الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويسعى الهلال لتحقيق الهلال للفوز على الأهلي من أجل الاقتراب من قمة الترتيب، بينما يسعى الراقي للانتصار على الزعيم من أجل مواصلة انتصاراته.