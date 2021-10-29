...المريسل يثير الجدل بشأن بيريرا برسالة لجماهير النصر

عبد العزيز المريسل يثير الجدل بسبب بيريرا

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل الجدل، بشأن البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، برسالة غريبة إلى جماهير نادي النصر.

بيريرا انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة كلفت خزينة النادي الأزرق 17.5 مليون يورو، لتكون هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

المريسل نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن بيريرا، يشير خلالها إلى أن اللاعب لم ينجح حتى الآن مع الهلال، وبالرغم من ذلك لا أحد يطرح هذا الأمر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "عزيز النصراوي، عزيز المتابع، هل تعلم أن بيريرا (أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية)، لعب حتى الآن 8 مباريات ولم يسجل أي هدف، الغريب أنه لا يوجد هناك من جاء بأي حديث عنه لا من قريب ولا من بعيد".

بيريرا لم يسجل أهدافًا، ولكنه صنع 4 أهداف مع نادي الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال 5 مباريات لعبها فقط بالدوري.

ويستعد فريق نادي الهلال بقيادة بيريرا، لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويبحث بيريرا عن تسجيل الهدف الأول له رفقة نادي الهلال، حيث لم ينجح حتى الآن في تسجيل أي هدف مع الزعيم بجميع البطولات.