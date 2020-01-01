الجنايني يجيب .. هل تم تأجيل قمة الجولة الـ21؟ وكيف سيُكرم صلاح؟

رئيس اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري يتحدث بعد الكشف عن الكرة الموحدة

أكد عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لا تزال أمامها الكثير من الأهداف خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالكرة المصرية، مشيرًا إلى عدم تحديد موعد نهاية الموسم الجاري بعد.

الدوري المصري يعود للانطلاق من جديد في السابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، على إثر جائحة كورونا.

وعقد الاتحاد المصري اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الكرة الموحدة للدوري. (طالع التفاصيل)

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وقال الجنايني، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "منذ اليوم الأول لي كرئيسًا للجنة الخماسية وأنا لدي أحلام كثيرة، حتى مما حققناه حتى يومنا هذا، لكننا مررنا بفترة عصيبة وواجهنا عديد الأزمات إلا أنني أر أننا وفينا بما وعدنا به، فقد قلنا أننا سنطبق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني، وقد فعلنا".

وأضاف: "هدفنا هو الرفع من قيمة الكرة المصرية، وأي شيء بأيدينا سنفعله من أجل ذلك، لأنه لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية تأتي مجموعة هدفها الوحيد هو مصلحة الكرة المصرية، ولا شيء آخر، بالتأكيد قراراتنا لن ترضي الجميع، لكننا لم نأتِ لمجاملة أحد، فكما قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي (المجاملة فساد)".

رئيس اللجنة الخماسية تابع: "هناك فجوة كبيرة بين الكرة المصرية والكرة العالمية، لعدة أسباب منها التقصير، لكن أمامنا الكثير لنفعله من أجل إعادة مصر إل مكانها الطبيعي، لأن مصر رائدة في كرة القدم، فمن المخجل عدم مقارنتنا بالخارج، حت أنه هناك اتحادات تم تأسيسها بعد الاتحاد المصري لكرة القدم، وسبقتنا، رغم أننا نحتفل بالعام المقبل بمرور 100 عام عل تأسيس اتحادنا".

واستطرد الجنايني متحدثًا عن الكرة الموحدة: "لم نخترع في هذا الأمر، كان من المفترض حدوث ذلك منذ زمن، ونحن فكرنا به منذ مباراة كأس السوبر".

بسؤاله عن جدول المباريات وما تردد عن تأجيل قمة الجولة الـ21 بين الأهلي والزمالك، أوضح: "خلال أيام سيتم الإعلان عن جدول أول أربع جولات على الأقل، ولا حديث عن أي تأجيلات حاليًا، لم يحدث أن قمنا بتأجيل أي مباراة إلا لأسباب أمنية، ولن نؤجل أي مباراة إلا بقرار أمني أيضًا، فانتظام المسابقة هو هدفنا، فمنذ اليوم الأول وأنا هدفي أن نُعلن عن جدول المباريات بالكامل، لكن وباء كورونا أعاق ذلك".

وواصل: "حتى الآن لا نعرف متى ينتهي الموسم تحديدًا، هناك مواعيد كثيرة ننتظر تحديدها من قبل الاتحاد الإفريقي، لكنني آمل أن ننهي الموسم المقبل قبل انطلاق الأولمبياد".

واختتم رئيس اللجنة الخماسية بالحديث عن تكريم المحترف المصري محمد صلاح: "أنا على تواصل دائم معه، وعلاقتنا جيدة، لكن علينا أن نرى الموعد المناسب لتكريمه كونه أول لاعب مصري يحصل على لقب الدوري الإنجليزي، قد نطلق اسمه على إحدى قاعات الاتحاد؟ لا نعلم، سنرى التكريم المناسب له".

صلاح كان قد قاد ليفربول للتتويج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لسنوات، مسجلًا 17 هدفًا في الموسم الجاري حتى الآن.