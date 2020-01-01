اتحاد الكرة يُقدم كرة موحدة للدوري المصري وقرار جديد بشأن الحكام

الاتحاد المصري لكرة القدم عقد مؤتمرًا صحفيًا أوضح به عدة أمور

عقدت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن الكرة الموحدة الجديدة لبطولة الدوري المصري .

وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أنه تم الاتفاق مع شركة بوما على تزويد الدوري بـ1000 كرة للجزء المتبقي من الموسم بحيث يتم منح كل نادٍ 50 كرة يتدرب ويلعب بها، مشيرًا إلى أن العدد سيزداد إلى ثلاثة آلاف في الموسم القادم.

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وأضاف "سيتم وضع شعار الاتحاد المصري لكرة القدم والدوري المصري وعلم مصر على الكرة الموحدة، لم يحدث كل هذا تلك المرة نظرًا لضيق الوقت لكن الشركة ستقدم لنا كرة تليق بالدوري المصري في الموسم القادم وسنحصل على جزء من مقابل بيعها في العالم".

وكشف فضل عن قرار جديد يخص الحكام ويتعلق بارتدائهم زي موحد، إذ قال "سيكون لدينا زي موحد للحكام بواقع 1300 طاقم وسيتم توزيعهم على الحكام، سيكون هناك أيضًا طاولة خاصة بكرة الدوري بحيث يأخذها الحكم بين يديه عند دخوله الملعب على غرار البطولات الأوروبية".