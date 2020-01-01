رسميًا .. الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد بالدوري القطري ومواعيد المباريات

مباراتان في اليوم الأول من الموسم الجديد

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول للموسم الجديد 2020-2021، بعدما انتهى الموسم الحالي أول أمس الجمعة.

الدحيل توج بطلًا للموسم الحالي برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الريان صاحب الوصافة، بينما حل السد؛ بطل الموسم الماضي، في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

السد يسيطر والدحيل البطل يظهر مرة واحدة .. المرشحون لجوائز الأفضل بقطر

المزيد من الفرق

الاتحاد القطري حدد يوم الثالث من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد، معلنًا جدول مباريات الثلاث جولات الأولى، على أن يتم إعلان باقي الجولات في وقت لاحق.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه تم مراعاة عدة اعتبارات في تحديد المواعيد منها: البطولات والمباريات التي ستستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" في الفترة المقبلة، مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية، وتوفر الملاعب وجاهزيتها وجدول عمليات الصيانة الدورية.

ويشهد اليوم الأول من الموسم الجديد مواجهة الخريطيات أمام السد، على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة السادسة والربع، ولقاء الغرافة أمام القطر على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

للإطلاع على مواعيد باقي المباريات من هنا.

يذكر أن الدوري القطري شهد فترة توقف في مارس الماضي، على إثر انتشار جائحة كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد استئناف الموسم في 24 من يوليو الماضي.