السد يسيطر والدحيل البطل يظهر مرة واحدة .. المرشحون لجوائز الأفضل بقطر

إلغاء الحفل والاكتفاء بمواقع التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، المرشحين للحصول على جوائز الأفضل لموسم 2019-2020، من مدربين ولاعبين، ولاعبين تحت 23 عامًا.

مجلس الأمناء عقد اجتماعه عن بعد، اليوم، وقرر خلاله إلغاء حفل توزيع الجوائز، على إثر محاولات مكافحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الإعلان عن المرشحين والفائزين فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح المجلس أن عملية التصويت سيشارك بها: مدربو دوري النجوم، مدرب المنتخب الأول، مدرب المنتخب الأولمبي، رؤساء الأجهزة بالأندية، الجهات الإعلامية، ممثل عن الاتحاد القطري لكرة القدم، ممثل عن مؤسسة دوري نجوم قطر، رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كل من: أكرم عفيف (السد)، ياسين براهيمي (الريان)، وباولو أدملسون جونيور (الدحيل)، أما لأفضل مدرب فتم ترشيح: تشافي هيرنانديز (السد)، دييجو أجيري (الريان)، وسلافيسا يوكانوفيتش (الغرافة).

بينما تم اختيار الثلاثي همام الأمين (الغرافة)، طارق سلمان (السد)، وخالد منير (الوكرة)، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا.

أما فيما يتعلق بجائزة أفضل طاقم حكام، وجائزة كرة القدم للجميع، فسيتم الإعلان عن الفائزين تزامنًا مع إعلان نتائج الجوائز النهائية.

يذكر أن الدحيل توج بطلًا للدوري القطري 2019-2020، برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الريان صاحب المركز الثاني.