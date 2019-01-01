النصر يستعيد يحيى الشهري قبل مواجهة الشباب

عودة في التوقيت المناسب لنجم النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد يحيى الشهري أخيرًا للتدريبات الجماعية الخاصة بفريقه النصر بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن بداية الموسم في الدوري السعودي.

وكان اللاعب السعودي قد خضع لعملية جراحية في كتفه خلال مايو الماضي أبعدته عن مباريات النصر الأخيرة في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين السعودي.

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وتُشير المصادر المتابعة لتدريبات حامل لقب الدوري السعودي لإمكانية تواجد الشهري خلال مواجهة الشباب في الجولة الثالثة من البطولة ولو لدقائق قليلة.

النصر كان قد افتتح الموسم بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد إقصاء الوحدة الإماراتي، وقد هزم السد القطري في ذهاب دور الـ8 بهدفين مقابل هدف واحد في الرياض وسيخوض ضده لقاء العودة في الـ16 من الشهر الجاري.

وعلى صعيد الدوري السعودي، نجح حامل اللقب في الفوز على الضمك بهدفين دون رد ومن ثم على الفتح بهدف نظيف.

وتُمثل عودة الشهري دفعة معنوية وفنية هائلة للنصر ومدربه روي فيتوريا لم يتمتع به من قدرات ومهارات فردية ممتازة وقدرة على صناعة الفارق في المنظومة الهجومية.