رسميًا | أبها يضم مهاجم النصر "الجديد" بالإعارة لموسم واحد

المهاجم انضم هذا الصيف ورحل بعد أسابيع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أبها رسميًا تعاقده مع صالح آل عباس مهاجم النصر بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان المهاجم السعودي قد ارتدى قميص بطل السعودية هذا الصيف قادمًا من نجران، لكن المدرب روي فيتوريا طلب رحيله بنظام الإعارة بعد التعاقد مع عبد الفتاح آدم من التعاون.

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ويرى المدرب البرتغالي أنه يمتلك العدد الكافي من المهاجمين للموسم الجاري، ولذا فضل أن يحصل آل عباس على فرصته اللعب بانتظام في نادٍ آخر قبل العودة للنصر مستقبلًا.

وأوضح الحساب الرسمي لأبها على تويتر أن اللاعب سينضم لتدريباته عقب مباراة النصر مع السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد غدٍ الإثنين.

يُذكر أن الصاعد حديثًا لدوري محمد بن سلمان للمحترفين افتتح مشواره بالبطولة يوم أمس بالخسارة أمام الهلال 4-2 في الرياض، وقد ظهر لاعبه الجديد سعد بقير بمستوً ممتاز.