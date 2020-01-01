رئيس الفيحاء: سنُجدد عقد فيلانويفا

اللاعب غادر قلعة العميد في يناير الماضي

أشاد عبد الله أبانمي رئيس نادي الفيحاء السعودي بصانع ألعاب الفريق "كارلوس فيلانويفا" المنضم له من الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، مؤكدًا رغبة النادي في تجديد عقده لموسم جديد.

اللاعب التشيلي كان قد أنهى رحلته مع العميد وانتقل خلال ميركاتو يناير إلى الفيحاء، وقد خاض هذا الموسم مع الفريق الجداوي 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين، فيما لعب مع الفيحاء 6 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف.

المزيد من الفرق

5 مشاكل رئيسية على فلادان ميلويفيتش إيجاد حلول لها في الأهلي السعودي

الفيحاء هزم الرائد مساء أمس ضمن الأسبوع الـ20 من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أبدى الرئيس سعادته البالغة بالأداء والنتيجة.

مضيفًا في تصريحاته عقب المباراة "سيطرنا على المباراة تمامًا بعد الدقائق العشرة الأولى التي لم يكن تركيز اللاعبين فيها جيدًا، حققنا انتصارًا مستحقًا بأداء قوي، سعادتنا بالفوز طبيعية مثل الفوز على أي فريق آخر".

تابع "هدف الفيحاء هو إنهاء الموسم في وسط جدول الترتيب، هدفنا هو المراكز من السادس إلى العاشر، وأعتقد أننا في الطريق لتحقيق هذا الهدف. هذا الفوز هو الأول لنا على الرائد منذ صعودنا لدوري المحترفين".

وعن فيلانويفا، قال الرئيس "يُقدم أداءً قويًا، وقيادي داخل الملعب، وهو مرتاح معنا تمامًا. عقده معنا يمتد لـ6 أشهر مع أفضلية التجديد لمدة عام، وسيتم تجديد عقده".