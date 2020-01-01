اتحاد كرة القدم يعتمد عدد الأجانب في الدوري السعودي للموسمين القادمين

حُسم الأمر في السعودية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد الأجانب المسموح لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تسجيلهم ضمن قوائمهم المحلية للموسمين القادمين، ذلك خلال اجتماع جرى مساء اليوم الثلاثاء.

واتخذ الاتحاد قرارًا باستمرار السماح بتسجيل 7 أجانب لكل فريق في الدوري السعودي، فيما لم يعتمد عدد الأجانب المسموح بهم في دوري الدرجتين الأولى والثانية وأجل اتخاذ القرار لاجتماع مجلس الإدارة القادم.

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وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي كذلك تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقرر إقامته في 26 مارس الجاري إلى موعد يُحدد لاحقًا بسبب الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وناقش الاتحاد السعودي كذلك الخطط البديلة لمباريات دوري الدرجة الثانية والفئات السنية في ظل تجميد النشاط الرياضي مؤقتًا في محافظة القطيف.