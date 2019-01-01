رابطة المحترفين تُنسق جدول إياب الدوري السعودي مع رباعي دوري أبطال آسيا

اجتماع جمع الرابطة مع أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رابطة دوري المحترفين السعودية عقدت الأحد الماضي اجتماعًا مع ممثلي الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا .

وضم الاجتماع مسؤولين من الرابطة مع ممثلين عن أندية الهلال و الأهلي و النصر والتعاون بهدف التنسيق لجدولة مرحلة الإياب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

الهلال الأكثر تتويجًا في السعودية خلال العقد الأخير

وتضمن الاجتماع الذي عُقد في الرياض نقاشًا وتشاورًا بين الجميع حول جدولة مباريات الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا في الدوري السعودي.

وأبلغ مسؤولو الرابطة ممثلي الأندية أنهم في انتظار تلقي رؤيتهم لإصدار الصيغة النهائية لجدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي، وذلك لارتباط مباريات الفرق الأربعة مع فرق أخرى.

يُشار لأن الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد انتصاره في المباراة النهائية على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، إذ هزمه ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف دون رد وكرر فوزه إيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفين نظيفين.