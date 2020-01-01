نجوم الدوري السعودي يتنافسون إلكترونيًا في بطولة جديدة

تحدي كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اليوم السبت عن إطلاق بطولة إلكترونية جديدة تجمع لاعبي أندية الدوري السعودي ومحترفي الرياضات الإلكترونية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة بطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني وكأس الجماهير، وقد توج النصر بالأولى فيما فاز الفيحاء بالبطولة الثانية.

البطولة الجديدة ستنطلق يوم الثلاثاء القادم وعلى مدار 3 أيام وقد سُميت "تحدي كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20"".

المزيد من الفرق

وستُلعب البطولة الجديدة بالنظام الإقصائي حيث سيتأهل الفريق الفائز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات، وسيلعب نجوم أندية الدوري السعودي وجهًا لوجه فيما سيتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية "محترفو لعبة فيفا 20" مع بعضهم البعض.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة أن استمتاع المشاهدين بالبطولات السابقة والمشاهدات الضخمة لهما دفعهم لتقديم المزيد من البطولات.

مضيفًا "استمتعنا بالبطولتين السابقتين وردود الفعل عليهما كانت إيجابية كثيرًا، لقد تجاوزت مشاهدات البث المباشر حاجز الـ235 ألف مشاهدة".