اتحاد الكرة يُبلغ أندية الدوري السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة

الدوري السعودي سيعود مجددًا في الرابع من أغسطس القادم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة التي اعتمدت للمراحل الثمانية المتبقية في البطولة هذا الموسم.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت الجهات المسؤولة قرارًا بعودته في الرابع من أغسطس القادم.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبناءً على توصيات من نظيره الدولي "فيفا" اعتماد إجراء خمسة تغييرات لكل فريق في المباراة الواحدة، لكنه اشترط أن يحدث ذلك خلال ثلاث مناسبات فقط.

ولن يستطيع أي فريق تجاوز تلك المناسبات الخمسة في أي مباراة سوى تلك التي تصل للأشواط الإضافية، حيث سيُسمح له باستخدام تغييراته الخمسة في 5 مناسبات.